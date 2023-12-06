ريال مدريد يحدد موعد الفرصة الأخيرة لمبابي ويبلغ العماري بقراره

المصدر: البيان

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كشفت التقارير الإسبانية الصادرة اليوم الأربعاء، موقف ريال مدريد من التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، حيث أوضحت أن الميرنغي منحه مهلة أخيرة للانضمام إلى صفوفه.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد سيخبر فايزة العماري والدة اللاعب ووكيلة أعماله، بأنه لديه فرصة حتى 15 يناير فقط كي يقوم بإتمام تعاقده مع ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد لا يرغب في تكرار الخطأ السابق، عندما اتفق مع مبابي على كافة التفاصيل الخاصة بعقده ولكن اللاعب جدد مع باريس سان جيرمان في النهاية.

وكان ريال مدريد أصدر بيانا رسميا من قبل ينفي خلاله وجود مفاوضات مع مبابي، وجاء هذا البيان حتى يبرأ الريال نفسه خاصة إنها لم تكن فترة قانونية للتفاوض مع مبابي.

ويحق لمبابي التوقيع لأي فريق في يناير المقبل دون الرجوع لمسؤولي باريس، والانتقال إلى صفوف ناديه الجديد عقب نهاية الموسم مجانا.

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