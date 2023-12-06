بديلاً لأونانا.. مانشستر يونايتد يجهز لصفقة حارس جديد

المصدر: البيان

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أكدت وسائل إعلام إنجليزية، أن مانشستر يونايتد بدأ يجهز لضم بديل لحارسه الكاميروني أندريه أونانا.

ويقدم أونانا مستويات ضعيفة مع مانشستر يونايتد، منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي، قادمًا من إنتر ميلان.

وتسبب أخطاء أونانا القاتلة في أهداف كثيرة سكنت شباك مانشستر يونايتد، كان آخرها ضد جالطة سراي، والتعادل 3-3، بعد أن كان الفريق متقدمًا 3-1، وهي النتيجة التي قرب اليونايتد من توديع دوري الأبطال.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يستهدف ضم الفرنسي مايك ماينان، حارس مرمى ميلان، في الصيف المقبل.

ورصد مانشستر يونايتد، 60 مليون جنيه إسترليني، لإقناع ميلان بالتخلي عن ماينان.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن ميلان لا ينوي التفريط في ماينان، ويستعد لتجديد عقده.

ويمتد عقد ماينان في سان سيرو، حتى صيف 2026، لكنه يطلب زيادة كبيرة في راتبه.

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