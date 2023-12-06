نهائي كوبا أمريكا 2024.. كلاسيكو مرتقب بين البرازيل والأرجنتين

المصدر: البيان

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تقام مراسم قرعة بطولة كوبا أمريكا 2024، مساء غداً الخميس في مدينة ميامي الأمريكية.

وستقام النسخة المقبلة خلال الفترة من 20 يونيو إلى 14 يوليو 2024، في 14 مدينة بالولايات المتحدة الأمريكية، وسيشارك في البطولة 10 منتخبات من أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والمكسيك وجامايكا وبنما من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

وبحسب مراسل قناة "TYC" سبورتس الأرجنتينية، لن تكون هناك احتمالات لمواجهة بين المنتخبين الكبيرين البرازيل والأرجنتين بمنافسات كوبا أمريكا 2024، إلا في المباراة النهائية فقط.

وسيتحدد آخر فريقين متأهلين لكوبا أمريكا 2024، من خلال ملحق سيقام 23 مارس المقبل.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، حدد تصنيف المنتخبات بوضع الأرجنتين حامل اللقب، ووصيفه البرازيل وأمريكا والمكسيك في التصنيف الأول، بينما يضم الوعاء الثاني أوروغواي، وكولومبيا، وبيرو، والإكوادور، ويضم التصنيف الثالث تشيلي، وبنما، وفنزويلا، وباراغواي، ويتواجد في الرابع والأخير جامايكا، وبوليفيا، مع آخر فريقين متأهلين من الملحق.

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