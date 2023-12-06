12 عاماً سجناً و10 أعوام مراقبة.. عقوبة مغلظة تنتظر ألفيس في واقعة الاعتداء

المصدر: وكالات

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طالب دفاع الفتاة البالغة من العمر 21 عامًا، والتي رفعت دعوى قضائية ضد اللاعب السابق لنادي برشلونة داني ألفيس، تتهمه خلالها بالاعتداء عليها جنسيًّا في ملهى ساتون الليلي في ديسمبر من العام الماضي، بسجن البرازيلي 12 عامًا.

وطالبت المحامية إستر غارسيا، التي تدافع عن الضحية، بعقوبة السجن لمدة 12 عامًا في حق اللاعب، في ضوء المحاكمة التي ستعقد في برشلونة.

بالإضافة إلى اتهامها له بالاعتداء الجنسي، تطالب المحامية إستر غارسيا اللاعب بدفع غرامة قدرها 13500 يورو، وذلك لتعويض موكلتها عن الإصابات التي تعرضت لها جراء الاعتداء.

وطالبت المحامية بفرض حظر على ألفيس من الاقتراب لمسافة 1000 متر عن الضحية، ومن التواصل معها بأي شكل من الأشكال لمدة 10 سنوات، وذلك بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة 12 سنة، ومراقبة المتهم لمدة 10 سنوات بعد الإفراج عنه.

بالإضافة إلى ذلك، طالبت المحكمة باتخاذ تدابير لحماية الضحية يوم المحاكمة، مثل توفير مرافقة لها من قبل شخص مهني، وتجنب المواجهة البصرية مع المتهم، وإجراء المحاكمة في جلسة مغلقة.

في نفس السياق، طالب الادعاء العام بسجن ألفيس 9 سنوات، وتعويض الضحية بمبلغ 150 ألف يورو، وذلك بناءً على مذكرته الخاصة بالقضية التي قدمها في نوفمبر الماضي.

وبحسب مكتب المدعي العام، فإن الاعتداء الجنسي الذي يُتَّهم به داني ألفيس، وقع ليلة 30 ديسمبر من عام 2022، في قاعة خاصة في ملهى "سوتون" الليلي ببرشلونة.

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