ساكا يدخل تاريخ أرسنال

المصدر: البيان

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حقق بوكايو ساكا نجم نادي أرسنال، رقماً مميزاً مع الجانرز، بعد مشاركته مع فريقه الإنجليزي في مباراة لوتون تاون، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر الدوري الإنجليزي.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، أصبح ساكا رابع أصغر لاعب يخوض 200 مباراة في كافة المسابقات مع أرسنال، بعمر 22 عامًا و91 يوماً.

وسبق ساكا في تحقيق الرقم ذاته مع أرسنال كل من، سيسك فابريجاس (21 عاما و118 يوما)، وديفيد أوليري (21 عاما و195 يوما) وكليف باستن (22 عاما و16 يوما).

وعزز أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي بعد فوز صعب ومثير على لوتون تاون بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في إطار الجولة 15 من عمر البريميرليغ.

افتتح غابرييل مارتينيلي التسجيل لأرسنال في الدقيقة 20، وتعادل جبريل أوشو لأصحاب الأرض في الدقيقة 25، وفي الدقيقة 45 تمكن غابرييل خيسوس من تسجيل الهدف الثاني للمدفعجية في الدقيقة 45، ومع انطلاق الشوط الثاني استطاع اليجاه اديبايو من إدراك التعادل للوتون في الدقيقة 49، وفي الدقيقة 57 فاجأ روس باركلي نجم لوتون ولاعب إيفرتون وتشيلسي سابقاً وأطلق تسديدة أرضية من الجانب الأيسر سكنت شاك حارس أرسنال الإسباني دافيد رايا الذي قدم أقل مبارياته مع فريق شمال لندن منذ انضمامه له معاراً من برينتفورد.

وسريعاً عاد أرسنال للمباراة عن طريق هدف أحرزه كاي هافيرتس في الدقيقة 60 والهدف هو الثالث للدولي الألماني في آخر 3 مباريات خاضها مع أرسنال في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وضغط أرسنال بكل قوته بحثاً عن إدراك فوز يبقيه هذه المرحلة أيضاً على الصدارة أياً كانت نتائج منافسه، وبالفعل في الدقيقة السابعة والأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع ارتقى ديكلان رايس وسدد رأسية مستغلاً عرضية متقنة جداً من مارتين أوديغارد.

وبهذا الفوز أمن أرسنال صدارته بعدما رفع رصيده إلى 36 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام ليفربول الوصيف، الذي سيحل ضيفاً على شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب، اليوم الأربعاء.

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