ميسي ينهي عام 2023 بجائزة جديدة

المصدر: وكالات

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حصل ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين، على لقب أفضل رياضي لعام 2023 من مجلة تايم بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية للمرة الثامنة، معززاً رقمه القياسي ومساعدته في زيادة شعبية كرة القدم في الولايات المتحدة بانتقاله إلى إنتر ميامي.

ولعب ميسي دوراً محورياً في قيادة الأرجنتين للفوز بلقبها الأول في كأس العالم منذ 36 عاماً، حين تغلبت على فرنسا حاملة اللقب في النهائي ديسمبر العام الماضي.

وانهالت العروض على اللاعب البالغ من العمر 36 عاما عندما غادر باريس سان جيرمان في وقت سابق هذا العام لكنه فضل الانتقال لإنتر ميامي المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين، رغم تقارير عن احتمال عودته لفريقه السابق برشلونة أو الانضمام للدوري السعودي للمحترفين في صفقة سخية.

وقال ميسي لمجلة تايم: "في الحقيقة ولحسن الحظ كان لدي الكثير من العروض المثيرة للاهتمام المطروحة على الطاولة، وكان علي تحليلها والتفكير فيها وحتى مناقشتها مع عائلتي قبل اتخاذ القرار النهائي بالقدوم إلى ميامي".

وترك ميسي تأثيرا فوريا في إنتر ميامي حيث ساعده على الفوز بكأس الدوري الأمريكي المكسيكي وهو أول لقب كبير في تاريخ الفريق، كما أثار وصول النجم الأرجنتيني للولايات المتحدة ضجة كبيرة خارج الملعب لترتفع نسبة مشاهدة المباريات ومبيعات التذاكر وقمصان إنتر ميامي.

وكتبت مجلة تايم: "فعل ميسي ما كان يبدو مستحيلا بتحويل الولايات المتحدة إلى دولة عاشقة لكرة القدم".

وفازت سيمون بايلز وليبرون جيمس ومنتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للسيدات بالجائزة في السنوات الأخيرة كما نال آرون جادج لاعب فريق نيويورك يانكيز للبيسبول الجائزة في 2022.

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