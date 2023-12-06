مجلة "تايم" تختار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رياضي العام

المصدر: أ ف ب

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حصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة رياضي العام من مجلة "تايم" الامريكية الثلاثاء لتأثيره على كرة القدم الأمريكية منذ انضمامه إلى إنتر ميامي هذا الصيف.

وكتبت المجلة "لقد حقق ميسي ما بدا مستحيلا: جعل الولايات المتحدة دولة لكرة القدم".

وغادر ميسي الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية في نهاية أكتوبر الماضي للمرة الثامنة في مسيرته، باريس سان جرمان في يوليو الماضي لينضم إلى إنتر ميامي، النادي الذي يشترك في ملكيته النجم الانجليزي السابق ديفيد بيكهام، بعد سبعة أشهر من فوزه بلقب بطل العالم 2022 مع الأرجنتين.

وقال ميسي "كان خياري الأول هو العودة إلى برشلونة، لكن ذلك لم يكن ممكنا. وصحيح أيضا أنني فكرت حينها في الانتقال الى الدوري السعودي، وهو دوري قوي يمكن أن يصبح مهما في المستقبل في بلد أعرفه".

واضاف ميسي (36 عاما) "انحصر الأمر في نهاية المطاف بين السعودية والدوري الأمريكي لكرة القدم، وكلا الخيارين أثار اهتمامي".

وتتضمن مشاركات ميسي العام المقبل بطولة كوبا أميركا في يونيو ويوليو في الولايات المتحدة علما بان سحب قرعة البطولة القارية سيتم الخميس.

ولم يغلق ميسي الباب أمام إمكانية المشاركة في لكأس العالم عام 2026 للنسخة السادسة في مسيرته، والتي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

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