نجم ليفربول السابق: هدوء صلاح أفقده التقدير المناسب

المصدر: البيان

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أكد لويس غارسيا نجم ليفربول السابق، أن الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز، غير مقدر من قبل عالم كرة القدم بشكل عام.

وقال غارسيا، في تصريحات أبرزتها شبكة "ليفربول إيكو": "أعتقد أن عدم تقدير صلاح يرجع إلى أنه لاعب هادئ جدًا، لا يسعى للتواجد في العناوين الرئيسية للأخبار، ولم يكن أبدًا جزءًا من مشكلة، أحيانًا يجب أن تكون مشاركًا في شيء ما لتكون مقدرًا".

وأضاف: "أعتقد أن الناس بدأوا يفهمون ذلك، إنه أحد أهم اللاعبين في الـ 10 سنوات الماضية، وأحد أفضل اللاعبين في الـ 50 سنة الماضية لليفربول".

وأتم: "الأشخاص الذين يتابعون ليفربول يعرفون مدى أهميته ويقدرونه، وأعتقد أنه يشعر بالحب داخل أنفليد".

ويتصدر صلاح حالياً ترتيب هدافي ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما أحرز 13 هدفاً في 20 مباراة خاضها حتى الآن، كما يحتل صلاح المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 10 أهداف، بفارق 4 أهداف عن هالاند المتصدر.

ويطمح صلاح للفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في مسيرته بالملاعب الإنجليزية، ومعادلة إنجاز النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزاً بالجائزة.

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