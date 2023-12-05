كلوب: صلاح واحد من أعظم اللاعبين على مر العصور

المصدر: البيان

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أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول، أن لاعبه المصري محمد صلاح، ضمن أعظم لاعبي العالم على مر العصور.

ويقترب محمد صلاح من تسجيل الهدف رقم 200 له مع ليفربول بجميع المسابقات، وقال كلوب في هذا الشأن، في المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة الريدز شيفيلد يونايتد التي تقام غداً الأربعاء: "لست متأكداً من أنني سأقوم بتدريب لاعب مثله مرة أخرى، تطوره لا يصدق ومثير للإعجاب".

وتابع: "صلاح من بين أعظم اللاعبين على مر العصور، دون أدنى شك".

وتطرق كلوب للحديث عن حالة البرتغالي جوتا، حيث قال: "حالته تتحسن، ولكن لن يشارك في مباراة شيفيلد يونايتد، الأمر نفسه ينطبق على الحارس البرازيلي أليسون بيكر".

ورفض كلوب إلقاء اللوم على الحارس كاوميهين كيليهير الذي لم يستطع أمام فولهام تعويض تأثير غياب أليسون، وقال: "أعتقد أنه لعب مباراة جيدة حقاً، ولكن بعد ذلك استقبلنا هدفين، كان سيء الحظ في هدف هاري ويلسون".

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