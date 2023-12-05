غوارديولا: مانشستر سيتي سيتوج بالدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي

المصدر: البيان

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أكد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، أنَّ السيتيسينز في طريقه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي، للمرة الرابعة على التوالي.

ورغم غياب مانشستر سيتي عن الانتصارات في البريميرليغ آخر 3 مباريات، إلا أن غوارديولا أكد أن العروض التي قدمها السيتيسينز هذا الموسم، تدل على قدرة لاعبيه على مواصلة صناعة التاريخ.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة أستون فيلا غداً: "تعلمت أنه إذا كنت تريد الفوز بشيء ما، عليك أن تفعل ذلك بشكل أفضل بكثير من المنافسين، عندما تكون في مستواهم لن يحدث ذلك، علينا أن نفعل ما هو أفضل بكثير".

وتابع: "شعوري اليوم هو أننا سنفوز بالدوري الإنجليزي، إذا لعبنا بالمستويات التي أظهرناها أمام ليفربول، وتوتنهام، فسنفوز باللقب مرة أخرى، الناس لا يصدقون ذلك بالفعل بعد 3 تعادلات، لكننا نشعر أننا سنفعل ذلك مرة أخرى، مع العلم أن الأمر ليس سهلاً، لأنه لم يقم أي فريق بذلك بعد".

ويواجه مانشستر سيتي نظيره أستون فيلا، الطامح بمكان مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويتأخر السيتيسينز بفارق 3 نقاط عن متصدر الدوري الإنجليزي أرسنال، ونقطة واحدة عن الوصيف ليفربول.

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