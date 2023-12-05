ميسى يطالب العالم بإنقاذ الأرض (فيديو)

المصدر: البيان

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وجّه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، رسالة تحمل الدعوة إلى الانضمام لفعاليات "كوب 28"، لإنقاذ كوكب الأرض.

وتستضيف دبي حالياً مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ "COP28"، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات وعدد من المنظمات الدولية المختلفة.

ونشر الحساب الرسمي لمؤتمر "كوب 28" على منصة "إكس"، فيديو يظهر فيه ميسي، حاملاً مجسماً ذهبياً يتحول لاحقاً لكوكب الأرض.

وقال ميسي في الفيديو: "ما أمسك به في يدي، شيء ثمين، إنه من الذهب الخالص، إنه كوكبنا ولا شيء يوازيه".

وتابع: "يجب أن نوحد الجهود ونكثف التواصل مع بعضنا ونهتم بكوكبنا، ونعتني به".

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