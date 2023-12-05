سيتم إقناعه بهذه الطريقة.. برشلونة يستهدف ضم ياسين بونو

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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يستهدف نادي برشلونة، تدعيم مركز حراسة مرماه في الميركاتو الشتوي المقبل، بالتعاقد مع النجم المغربي ياسين بونو، المنضم حديثاً إلى صفوف الهلال السعودي قادماً من إشبيلية الإسباني.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة يسعى لضم حارس مرمى جديد، في ظل إصابة الألماني أندريه تير شتيغن الذي يعاني من آلام في الظهر، وقد يخضع لعملية جراحية.

وأكدت الصحيفة، أن الجراحة ستساعد شتيغن على التخلص من هذه الإصابة نهائياً، إلا إنه سيغيب على أثرها من شهرين إلى 3 أشهر، وهو ما سيصعب الأمور على برشلونة، في ظل صعوبة اعتماد البرسا على إجناسيو بينيا وحارس مرمى بديل من الرديف.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن برشلونة يفكر في ضم ياسين بونو، عن طريق إغرائه بالعودة للمنافسة على الألقاب الأوروبية والليغا، مشيرة إلى أن حارس مانشستر يونايتد السابق دافيد دي خيا يعتبر أحد الأسماء المطروحة على طاولة البرسا أيضاً، لاسيما إن التعاقد معه سيكون مجاناً.

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