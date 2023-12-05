لاعب لا يصدق.. نجم أرسنال يكيل المدح لمحمد صلاح

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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مدح الإيطالي جورجينيو لاعب أرسنال، الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، مؤكداً إنها لاعب لا يصدق.

وقال جورجينيو في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا أثليتك" الإنجليزية، أن أصعب منافس واجهه في الدوري الإنجليزي هو محمد صلاح.

وتابع: "دي بروين لاعب رائع أيضاً، لكن أعتقد أن صلاح في مستوى آخر، لذلك أضع صلاح أولاً كأكثر خصماً صعباً".



وأضاف: "صلاح لاعب لا يصدق لا يمكن إيقافه، قوياً وسريعاً ويتمتع بعقلية مميزة، عندما يريد صلاح التسديد ستجد الكرة في المرمى، أتابع تألقه منذ موسمه الأول مع ليفربول".

ويتصدر صلاح حالياً ترتيب هدافي ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما أحرز 13 هدفاً في 20 مباراة خاضها حتى الآن، كما يحتل صلاح المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 10 أهداف، بفارق 4 أهداف عن هالاند المتصدر.

ويطمح صلاح للفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في مسيرته بالملاعب الإنجليزية، ومعادلة إنجاز النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزاً بالجائزة.

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