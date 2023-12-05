بسبب الأخبار السلبية.. مانشستر يونايتد يحظر 4 صحفيين

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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منع مسؤولو مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، 4 صحفيين من حضور مؤتمر الهولندي إيريك تين هاغ مدرب الشياطين الحمر، الخاص بالمواجهة المرتقبة بين اليونايتد وتشيلسي، غداً، بالجولة 15 من عمر الدوري الإنجليزي.

ويتعلق الأمر بكل من كافي سوليكول من (Sky Sports)، وصامويل لوكاريست من (MEN)، ودافيد ماكدونيل من (Mirror)، وروب داوسون من (ESPN)، بعدما نشروا أخباراً سلبية عن المدرب والنادي.

وأصدر مانشستر يونايتد بياناً رسمياً، جاء فيه: "اتخذ النادي بعض الإجراءات ضد مجموعة من المنظمات الإعلامية، ليس لأنهم ينشرون قصصاً عنا، بل لأنهم لم يمنحوا النادي الحق في الرد أو التواصل معنا بشكل مسبق لمنحهم سياق الأحداث".

وكانت بعض الصحف نشرت أمس الإثنين، أن هناك حالة من التوتر داخل الغرف المغلقة بمانشستر يونايتد، مشيرة إلى أن تين هاغ بدأ يفقد ثقة لاعبيه، الذين وجهوا له لوماً على بعض التعاقدات ويشككون في خططه خلال المباريات، مما يجعل الفريق الأحمر يظهر بشكل سلبي الفترة الأخيرة، لعدم وجود ثقة بين أطراف المنظومة.

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