براءة هالاند من تهمة سوء السلوك»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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على الرغم من التقارير الإنجليزية، الصادرة أمس الإثنين، بخصوص دراسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، فرض عقوبة إيقاف على النرويجي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، إلا أن الأنباء الصادرة اليوم الثلاثاء، جاءت عكس ذلك.

وأكدت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، في وقت سابق، أن هالاند أصبح مهدداً بالإيقاف من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتهمة سوء السلوك، بسبب انفعاله على الحكم سيمون هوبر الذي أدار لقاء مانشستر سيتي وتوتنهام، أول أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الدوري الإنجليزي.

وكان هالاند انفعل بسبب قرار الحكم بحرمان فريقه مانشستر سيتي من فرصة هجمة خطيرة بإيقاف اللعب لاحتساب مخالفة، وعدم تطبيق إتاحة الفرصة، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 3/3.

وبحسب الصحيفة الإنجليزية، اعتبر الاتحاد الإنجليزي أن هالاند انفعل على الحكم بشكل غير لائق، مشيرة إلى أن الواقعة قيد التحقيق.

وفي نفس الشأن، قالت صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن الاتحاد الإنجليزي رأى عقب خضوع الواقعة للتحقيق، أن تصرف هالاند لا يستحق توجيه اتهام له، مشيرة إلى أن الاتحاد اكتفى بتوجيه اتهام عام إلى نادي مانشستر سيتي بانتهاك قاعدة البريميرليغ، بعدم تصرف لاعبيه بطريقة لائقة مع الحكم، ما يعني أن هالاند لن يتعرض للإيقاف، بسبب عدم وجود اتهام مباشر له.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل حالياً المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 30 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر، ونقطة واحدة عن ليفربول صاحب الوصافة.

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