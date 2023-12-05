متفوقاً على هالاند وساكا.. صلاح يواصل حصد الجوائز بالدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

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توج الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بجائزة جديدة، في حفل أقيم بالعاصمة البريطانية لندن خلال وقت متأخر من مساء أمس الاثنين.

وتمثلت الجائزة في تتويج صلاح بلقب أفضل لاعب لعام 2023، المقدمة من اتحاد مشجعي كرة القدم بإنجلترا، وتم الإعلان عن فوز النجم المصري بالجائزة، بعدما احتل المرتبة الأولى في استطلاع رأي الجماهير.

وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي يتوج فيها صلاح بهذه الجائزة، حيث سبق وحصل عليها عامي 2018 و2021.

وتفوق صلاح على باقي منافسيه الذين تواجدوا بالقائمة المرشحة المختصرة، حيث ضمت كل من هالاند ورودري ثنائي مانشستر سيتي، وبوكايو ساكا لاعب أرسنال، وكيران تريبيير لاعب نيوكاسل يونايتد، وأولي واتكينز لاعب أستون فيلا.

وعقب حصوله على الجائزة، قال صلاح: "أشكر الجميع على جائزة اتحاد مشجعي كرة القدم، خاصة أنها جرت وفق استطلاع رأي جماهيري، أريد فقط أن أقول شكراً جزيلاً لكم، أنا أقدر ذلك حقاً".

ويستعد صلاح لقيادة ليفربول لملاقاة شيفيلد يونايتد، غداً الأربعاء، بالجولة 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث يتطلع لقيادة الريدز لمواصلة صراع المقدمة في البطولة التي غاب لقبها عن قلعة أنفيلد في المواسم الثلاثة الأخيرة.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، فيما يتفوق على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، بفارق نقطة وحيدة، وذلك بعد مرور 14 جولة على انطلاق البريميرليغ.

يشار إلى أن صلاح يتصدر حالياً ترتيب هدافي ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما أحرز 13 هدفاً في 20 مباراة خاضها حتى الآن، كما يحتل صلاح المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 10 أهداف، بفارق 4 أهداف عن هالاند المتصدر.

ويطمح صلاح للفوز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي للمرة الرابعة في مسيرته بالملاعب البريطانية، ومعادلة إنجاز النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري، صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزاً بالجائزة.

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