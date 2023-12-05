مفاجأة.. برشلونة يدرس التخلص من ليفاندوفسكي

المصدر: البيان

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يدرس مسؤولو نادي برشلونة، عرض البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم الفريق الكتالوني، للبيع عقب نهاية الموسم الجاري.

وبحسب برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني، فإن انخفاض مستوى ليفاندوفسكي هذا الموسم، دفع إدارة برشلونة للتفكير في بيعه عقب نهاية الموسم، إذا حصلت على عرض مالي جيد.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ليفاندوفسكي يعيش الآن أسوأ فترة له مع برشلونة على المستوى الفني، ويتعرض لانتقادات شديدة على أثر ذلك، مشيراً إلى أن مسؤولي البلوغرانا لديهم حالة من القلق أن يتواصل تراجع مستوى المهاجم البولندي وينهار إلى ما هو أكثر من ذلك.

وأكد البرنامج، أن هناك حالة عدم رضا داخل قلعة برشلونة، حول مستوى ليفاندوفسكي خلال مواجهة أتلتيكو مدريد الأخيرة، التي انتهت لصالح البرسا بهدف نظيف.

ولم يسجل ليفاندوفسكي مع برشلونة خلال آخر 3 مباريات، كما أنه هز شباك المنافسين مرتين فقط في آخر 10 مواجهات له مع البرسا.

وتراجع المعدل التهديفي لليفاندوفسكي هذا الموسم، مقارنه بما أحرزه مع البارسا الموسم الماضي، حيث سجل هذا الموسم 8 أهداف فقط في 17 مباراة، أما الموسم الماضي أحرز 41 هدفاً في 63 مباراة.

وكان ليفاندوفسكي انتقل من بايرن ميونخ إلى برشلونة صيف 2022، بعقد يمتد حتى صيف 2026.

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