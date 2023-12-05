منها هدف كهربا في الهلال .. كاف يكشف عن 12 هدفاً مرشحاً لجائزة الأفضل في أفريقيا لعام 2023

المصدر: د ب ا

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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) الاثنين عبر موقعه الرسمي، القائمة المختصرة لاختيار الأفضل خلال عام 2023.

وتواجد 12 هدفا في القائمة المختصرة مع فتح الباب أمام الجماهير للتصويت لاختيار أفضل هدف بدءا من الثامن من ديسمبر الجاري، قبل الإعلان عن اللاعب الفائز بجائزة أفضل هدف على هامش حفل توزيع جوائز الأفضل، الذي تستضيفه مدينة مراكش بالمغرب يوم 11 ديسمبر الجاري.

وأوضح كاف أن تصويت الجماهير سيحدد اللاعب صاحب أفضل هدف بنسبة 70 %، على أن تتحدد نسبة الـ30% الأخرى بواسطة الخبراء الفنيين للكاف.

وضمت القائمة المختصرة لأفضل هدف لعام 2023، هدف محمود كهربا لاعب الأهلي المصري أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا وهدف محمود صابر لاعب بيراميدز/زد مع منتخب مصر في شباك المغرب في كأس أمم أفريقيا للشباب وكذلك هدف التونسي محمد الضاوي "كريستو" لاعب الأهلي المصري، مع منتخب تونس في شباك زامبيا في بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

كما ضمت القائمة أهداف، ناديج نجيسان لاعبة أتليتكو إف سي أمام سبورتينج كازابلانكا وبايشنت موامبا لاعب مازيمبي أمام ريال ‏باماكو وساول كوكو لاعب غينيا الإستوائية أمام بوتسوانا و تيبوهو موكوينا لاعب صنداونز أمام الأهلي ريفيلوي تيبوجوو لاعبة ‏صنداونز أمام سبورتينج كازابلانكا.‏

وترشح أيضا للجائزة أليكس نجونجا لاعب مازيمبي الكونغولي في شباك ريال باماكو المالي وهدف دانجو واتارا لاعب بوركينا فاسو أمام إيسواتيني وهدف جينفير أووسوا لاعبة أمبيم داركوا أمام سبورتينج كازابلانكا وهدف خالد بوسيليو لاعب اتحاد العاصمة أمام الجيش الملكي.

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