الهلال يفوز على ناساجي وينهي دور المجموعات بدوري أبطال آسيا دون هزيمة

المصدر: أ ف ب

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سجل الهلال السعودي هدفا في كل شوط ليفوز 2-1 على ضيفه ناساجي الإيراني اليوم الاثنين بدوري أبطال آسيا لكرة القدم وينهي دور المجموعات دون هزيمة.

ووصل وصيف النسخة الماضية إلى 16 نقطة من خمسة انتصارات إضافة لتعادل وحيد ليضمن التأهل كمتصدر للمجموعة الرابعة بفارق ثلاث نقاط عن نافباهور بينما أنهى ناساجي دور المجموعات في المركز الثالث برصيد ست نقاط.

وقال جورجي جيسوس مدرب الهلال في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "كنا نعرف أن نتيجة المباراة لن تؤثر على التأهل للدور المقبل ومع ذلك لعبنا لتحقيق الفوز‭"‬.

وسيطر الهلال المنتشي بفوزه 3-صفر على النصر في قمة الدوري السعودي للمحترفين يوم الجمعة الماضي على مجريات الشوط الأول وكان قريبا من تسجيل أكثر من هدف.

وافتتح ميشيل التسجيل مبكرا في الدقيقة الرابعة بعد أداء جماعي مميز بدأ عند سالم الدوسري الذي مرر إلى محمد البريك المنطلق من الجهة اليسرى ليمرر الأخير كرة عرضية لزميله البرازيلي الذي سددها من مدى قريب في الشباك.

وكاد ميشيل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 17 بعد تمريرة عرضية من سلمان الفرج وصلت إلى البرازيلي غير المراقب والذي ارتقى للكرة بضربة رأس وصلت بسهولة للحارس.

وتألق حسين خاطر حارس ناساجي بتصديه لفرصتين مزودجتين في الدقيقة 27، بعدما أنقذ تسديدة عبدالله الحمدان قبل أن ترتطم الكرة بالمدافع وتصل إلى ميشيل الذي سدد كرة في الزاوية الضيقة أبعدها الحارس مجددا لركنية.

وألغى الحكم ركلة جزاء احتسبها لأصحاب الأرض في الدقيقة 33 بعد تدخل من مدافع الضيوف على صالح الشهري إثر مراجعة حكم الفيديو المساعد.

وجاءت أخطر فرص الفريق الإيراني في الدقيقة 44 بعد كرة ثابتة نفذت داخل منطقة الجزاء ارتقى لها محمود قائد رحمتي بضربة رأس لكن الحارس المغربي ياسين بونو أنقذها ببراعة.

وأجرى الهلال تغييرا اضطراريا مع انطلاق الشوط الثاني بدخول الحارس البديل حبيب الوطيان بدلا من بونو الذي تعرض لإصابة عضلية.

وبسؤاله عن سبب استبدال الحارس بونو أجاب "بونو شعر في نهاية الشوط الأول بالآم عضلية بسيطة لذلك قررت عدم المغامرة واستبدلته بين شوطي اللقاء.

"أثق في جميع حراس مرمى فريقي".

وبعد تسع دقائق من انطلاق الشوط الثاني ضاعف سالم الدوسري التقدم لفريقه بعدما تلقى تمريرة رائعة من عبدالله الحمدان لم يتردد في تسديدها مباشرة في شباك الحارس.

وكاد الحارس البديل الوطيان أن يتسبب في هدف بخطأ قاتل أمام مرماه بعدما فشل في السيطرة على الكرة التي وصلت إلى مهاجم ناساجي، قبل أن يصحح الخطأ وينقذ الكرة بنجاح.

وقلص الفريق الزائر الفارق بهدف سجله محمود قائد رحمتي في الدقيقة 78 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

ويتأهل إلى دور الستة عشر في منطقة الغرب صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الخمس.

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