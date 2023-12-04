جعلتني ابتسم لأول مرة.. هالاند يسخر من نفسه (صور)

المصدر: البيان

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أعاد النرويجي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، نشر صورة ساخرة له، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مؤكداً إنها جعلته يبتسم اليوم للمرة الأولى.

وتداولت جماهير كرة القدم حول العالم خلال الساعات الماضية، العديد من الصور الساخرة لهالاند، بعد واقعة اعتراضه على الحكم سيمون هوبر، الذي أدار مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الدوري الإنجليزي.

وأعاد هالاند نشر إحدى الصور الساخرة، المرسومة له على طريقة "الكاريكاتير"، وكتب عليها: "هذه الصورة جعلتني ابتسم اليوم للمرة الأولى".

وأصبح هالاند مهدداً بالإيقاف من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وفقاً لصحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، حيث يواجه اللاعب تهمة سوء السلوك، بسبب انفعاله على حكم اللقاء عقب قرار الأخير بحرمان فريقه مانشستر سيتي من فرصة هجمة خطيرة بإيقاف اللعب لاحتساب مخالفة، وعدم تطبيق إتاحة الفرصة، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 3/3.

واعتبر الاتحاد الإنجليزي أن هالاند انفعل على الحكم بشكل غير لائق، وهو ما قد يعرضه لعقوبة الإيقاف، بحسب الصحيفة، مشيرة إلى أن الواقعة قيد التحقيق حالياً، وبالتالي قد يتخذ الاتحاد الإنجليزي قراراً تجاه اللاعب الشاب.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل حالياً المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 30 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر، ونقطة واحدة عن ليفربول صاحب الوصافة.

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