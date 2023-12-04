مليون تذكرة للمجموعات.. انطلاق المرحلة الثانية لبيع تذاكر يورو 2024

المصدر: وكالات

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بدأت المرحلة الثانية من عملية بيع تذاكر ببطولة أمم أوروبا يورو 2024، اليوم الإثنين، حيث سيتم إتاحة مليون تذكرة لمباريات دور المجموعات لجماهير الـ 21 منتخبًا التي تأهلت للبطولة، حتى يوم 12 ديسمبر الجاري.

وسيحصل كل اتحاد وطني على 10 آلاف تذكرة لكل مباراة من المباريات الثلاثة لمنتخباتهم في دور المجموعات بالبطولة التي تُقام في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين.

وستحدد قرعة ستجرى في يناير المقبل من سيحصل على التذاكر، عبر البوابة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بعد بدء المرحلة الثانية من بيع التذاكر، عقب إجراء قرعة دور المجموعات، أول أمس السبت.

وتتراوح أسعار التذاكر من 30 يورو إلى 200 يورو (33 دولار إلى 218 دولار)، فيما تم تسعير تذكرة المباراة الافتتاحية بين ألمانيا واسكتلندا، لتتراوح بين 50 يورو إلى 600 يورو.

وهناك بعض التذاكر القليلة المتاحة من المرحلة الأولى لعملية البيع، حيث كان هناك 1.2 مليون تذكرة متاحة للبيع، علمًا أن التذاكر المتبقية لم يتم دفع ثمنها.

وستكون هناك مراحل أخرى لبيع التذاكر العام الجديد 2024، لجماهير المنتخبات الثلاثة التي ستتأهل عبر الدور الفاصل في مارس المقبل، ولمباريات الأدوار الاقصائية.

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