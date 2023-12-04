نسبة الـ 55% تهدد مستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة

المصدر: البيان

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أصبح مستقبل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مع ناديه برشلونة غامضاً، بسبب بند مثير مدون في عقده مع النادي الكتالوني.

وكان ليفاندوفسكي انتقل إلى برشلونة قادماً من بايرن ميونخ صيف 2022، بعقد يمتد حتى صيف 2026.

ووفقاً لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يحق لبرشلونة فسخ عقد ليفاندوفسكي من طرف واحد قبل نهايته بموسم، وعدم منح البولندي راتب السنة الأخيرة.

ويتمكن لبرشلونة من تطبيق هذا البند، إذا لم يلعب ليفاندوفسكي 55% من مباريات الموسم المقبل 2025/2024.

ويخطط برشلونة إلى اللجوء لهذا البند إذا انخفض مستوى ليفاندوفسكي في الموسم الثالث له مع البرسا خاصة إنه سيكون وقتها أتم عامه الـ 37، لذا يفضل البلوغرانا توفير راتبه في السنة الرابعة، المقدر بـ 22.3 مليون جنيه إسترليني.

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