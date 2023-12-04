صلاح يواصل معانقة التاريخ مع ليفربول

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انضم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، لقائمة تاريخية في الدوري الإنجليزي، بعدما ساهم في فوز فريقه على فولهام.

وكان ليفربول حقق فوزاً صعباً، على حساب ضيفه فولهام (4-3)، أمس الأحد، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الدوري الإنجليزي، حيث نجح الريدز في قلب تأخره من 3-2 للتقدم بنتيجة 4-3، خلال دقيقة واحدة.

وتمكن صلاح من صناعة هدف تعديل النتيجة لصالح ليفربول (3-3)، في الدقيقة 87، الذي سجله الياباني واتارو إندو، وبحسب شبكة "سكواكا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، نجح اللاعب المصري في المساهمة بهدف واحد على الأقل خلال 16 مباراة متتالية على ملعب أنفليد بالبريميرليغ.

وتحقق هذا الرقم من قبل في تاريخ الدوري الإنجليزي 3 مرات فقط، مرتان عن طريق آلان شيرار نجم نيوكاسل يونايتد وساوثهامبتون السابق، بالصناعة في 18 مباراة متتالية و17 مباراة متتالية، وتييري هنري نجم أرسنال السابق الذي استمرت مساهماته 17 مباراة متتالية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز