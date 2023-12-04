رغم الفوز.. كلوب عن مواجهة فولهام: كنا أغبياء

المصدر: البيان

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أكد مدرب ليفربول يورغن كلوب، أن غباء فريقه كاد أن يتسبب في خسارته نقاط فولهام، التي فاز بها الريدز في الوقت القاتل.

وكان ليفربول حقق فوزاً صعباً، على حساب ضيفه فولهام (4-3)، أمس الأحد، على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الدوري الإنجليزي، حيث نجح الريدز في قلب تأخره من 3-2، للتقدم بنتيجة 4-3، خلال دقيقة واحدة.

وقال كلوب، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لا أعتقد أنني رأيت من قبل مباراة بهذا القدر من الأهداف الجميلة، لكن لأننا كنا أغبياء بعض الشيء، كدنا أن نفقد النقاط الثلاث".

وأضاف: "في الشوط الأول، سجلنا الأهداف، لكن الدفاع كان فظيعًا، مباريات كرة القدم تُحسم بالتفاصيل، لعبنا بشكل جيد حقًا، ونفذنا الكثير من الجمل الجيدة، لكن النتيجة كانت 2-2 في الشوط الأول واستحققنا ذلك".

وأكمل: "كانوا هناك وسجلوا هدفًا رائعًا وتقدموا في النتيجة 3-2، واعتقد كل من يرتدي قميص فولهام أن الأمور قد انتهت، ثم عدنا مع اثنين من اللاعبين العالميين".

وواصل: "قمنا بتغيير الطريقة عدة مراتـ كانت هناك لحظات صعبة، والكثير من الفضل في ذلك لفولهام، لقد كانت لديهم رغبة جيدة، وعندما فقدنا الزخم كانوا هناك وسببوا لنا مشاكل".

وزاد: "لقد تحدثت مع اللاعبين بعد المباراة، ونقلت بعض الملاحظات لأننا تعاملنا بسذاجة، ولكن بعد التعادل 3/3 الكل لمس رغبة قوية من لاعبينا في تحقيق المزيد، ونجحنا في ذلك لأننا كنا محظوظين".



وأردف: "لقد عاش كل من حضر هذا اللقاء أجواء غير عادية، لا أعتقد أن أحداً تخيل قبل مباراة ليفربول وفولهام، أنها ستكون مواجهة لن ينساها طوال حياته".

وعن إصابة ماتيب، قال كلوب: "خسارتنا في مباراة فولهام هي ماتيب، إنه غير محظوظ حقًا، ولا يبدو جيدًا، أنا متأكد من أنه سيغيب لفترة من الوقت، علينا أن نتجاوز ذلك، لقد كانت هذه بداية جيدة لهذه الفترة المزدحمة".

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