عقوبة الإيقاف تهدد هالاند (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أصبح النرويجي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، معدداً بالإيقاف من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فإن هالاند يواجه تهمة سوء السلوك من قبل الاتحاد الإنجليزي، بسبب انفعاله على الحكم سيمون هوبر الذي أدار لقاء مانشستر سيتي وتوتنهام، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الدوري الإنجليزي.

وكان هالاند انفعل بسبب قرار الحكم بحرمان فريقه مانشستر سيتي من فرصة هجمة خطيرة بإيقاف اللعب لاحتساب مخالفة، وعدم تطبيق إتاحة الفرصة، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 3/3.

واعتبر الاتحاد الإنجليزي أن هالاند انفعل على الحكم بشكل غير لائق، وهو ما قد يعرضه لعقوبة الإيقاف، بحسب الصحيفة، مشيرة إلى أن الواقعة قيد التحقيق حالياً، وبالتالي قد يتخذ الاتحاد الإنجليزي قراراً تجاه اللاعب الشاب.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل حالياً المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 30 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أرسنال المتصدر، ونقطة واحدة عن ليفربول صاحب الوصافة.

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اللقطة كاملة من المدرجات الحكم يقرر استمرار اللعب، وبعد انفراد جاك غريليش الحكم يوقف اللعب 😨



• هالاند فقد أعصابه بعد اللقطة pic.twitter.com/nLmxQKqWub — عز (@MnbrIl) December 3, 2023

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