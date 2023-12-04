صفقة برشلونة الجديدة: الآن حققت حلمي.. والتواضع مفتاح النجاح

المصدر: البيان

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تحدث البرازيلي فيتور روكي صفقة برشلونة الجديدة، عن مدى استعداده لهذه الخطوة، بعدما تعاقد معه البرسا في الصيف الماضي، على أن ينضم إلى صفوف البلوغرانا يناير المقبل.

وقال روكي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أنا سعيد بكل ما يحدث في حياتي، كان حلمي دائمًا اللعب في أوروبا، وأن أكون قادرًا على القيام بذلك في نادٍ عظيم مثل برشلونة".

وأضاف: "بالطبع أشاهد جميع مباريات برشلونة، وأحاول الحفاظ على تركيزي، ما يجب علي فعله الآن مواصلة العمل بتواضع، هذا مفتاح النجاح".

وأكمل: "إذا قمت بذلك فأنا متأكد أن الأمور ستسير على ما يرام في برشلونة، آمل أن أصل مستعدًا لتحدي اللعب لبرشلونة، لقد عملت طوال العام في البرازيل وأنا أفكر في هذه اللحظة، وكيف سأصل إلى هناك".

وأكمل: "فلسفتي دائمًا هي العمل، العمل، فقط، وأريد دائمًا المزيد، هذا ما قمت به في البرازيل وما أخطط لمواصلة تقديمه مع برشلونة، أنا متأكد أنني قمت بعمل ناجح، لقد حاولت مساعدة فريقي أتلتيكو بارانينسي قدر الإمكان وقدمت كل شيء لهذا القميص، لدي شعور بأنني أنجزت واجبي".

وأتم فيتور روكي، قائلاً: "منذ وصولي إلى أتلتيكو بارانينسي، رحب بي المشجعون بشكل جيد للغاية، أنا سعيد بكل ما مررت به، وبالطبع أشعر بشيء من الحزن، لكن، كما قلت سابقًا، كان حلمي دائمًا اللعب في أوروبا، وتحديدًا في برشلونة".

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