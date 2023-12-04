محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول رغم غيابه عن التسجيل أمام فولهام

المصدر: البيان

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واصل النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول كتابة التاريخ مع فريقه، رغم غيابه عن التسجيل في مواجهة فولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ".

وحقق ليفربول انتصارا مثيرا بنتيجة 4-3 على ضيفه فولهام، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب "أنفيلد" مساء الأحد، في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

ولم ينجح محمد صلاح في تسجيل هدف من أهداف فريقه الأربعة، لكنه تمكن من صناعة الهدف الثالث للياباني واتارو إيندو، والذي منح ليفربول التعادل في الدقيقة الـ87، قبل إحراز هدف حصد الثلاث نقاط بعد دقيقة واحدة عبر ألكسندر أرنولد.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن صلاح أصبح الآن متساويًا مع ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول ومدرب الاتفاق السعودي حاليا، في عدد المساهمات على ملعب أنفيلد بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 120 مساهمة.

وأحرز النجم المصري على ملعب أنفيلد في البريميرليغ 87 هدفا وقدم 33 تمريرة حاسمة، في حين سجل ستيفن جيرارد 69 هدفا وقدم 51 تمريرة حاسمة.

وعلى صعيد آخر، حافظ النجم المصري بذلك على سلسلة المباريات التي سجل أو صنع فيها أهدافا في البريميرليغ على ملعب أنفيلد، وتحديدا في آخر 16 مباراة (7 هذا الموسم و9 الموسم الماضي).

وحسبما رصدت شبكة "سكواكا" المتخصصة في الإحصائيات، فإن هذا الرقم تحقق للمرة الرابعة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سبق لآلان شيرار تحقيق ذلك مرتين مختلفتين (18 مباراة) و(17 مباراة)، وتييري هنري (17 مباراة).

يذكر أن محمد صلاح يملك حاليا 22 هدفا و14 تمريرة حاسمة في آخر 31 مباراة لعبها بالبريميرليغ هذا العام، ليسهم حتى الآن في 36 هدفا بالمسابقة في 2023.

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