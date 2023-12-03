فوز متأخر لروما يضعه في المركز الخامس بالدوري الإيطالي

المصدر: أ ف ب

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بات روما خامساً بعدما حول تخلفه أمام مضيفه ساسوولو الى فوز متأخر 2-1 الأحد في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأنهى فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الشوط الأول متخلفاً بهدف سجله البرازيلي ماتيوس هنريكي في الدقيقة 25 بعد تمريرة من دومينيكو بيراردي، لكنه استفاد من النقص العددي في صفوف مضيفه بعد طرد دانيال بولوكا نتيجة خطأ على الأرجنتيني لياندرو باريديس (63) ليعود الى الأجواء من ركلة جزاء انتزعها البديل الدنماركي راسموس كريستينسن ونفذها الأرجنتيني باولو ديبالا (76).

وفرض كريستينسن الذي دخل في بداية الشوط الثاني، نفسه نجم اللقاء بخطفه هدف الفوز في الدقيقة 82 بعد تمريرة من ديبالا، رافعاً رصيد فريق العاصمة الى 24 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف نابولي حامل اللقب الذي يلتقي لاحقاً مع ضيفه إنتر الساعي الى استعادة الصدارة من يوفنتوس.

واستفاد روما على أكمل وجه من الخدمة التي قدمها له ليتشي الثالث عشر بعدما سجل هدفاً في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع ليخرج بالتعادل أمام بولونيا 1-1.

وكان بولونيا في طريقه الى تحقيق الفوز بعد ان تقدم عن طريق اليوناني خارالامبوس ليكويانيس من ركلة حرة مباشرة لولبية رائعة (68)، بيد ان زميله ريكاردو كالافيوري ارتكب خطأ على حارس ليتشي فلاديميرو فالكوني الذي تقدم في الثواني الاخيرة في محاولة لادراك التعادل لفريقه، فاحتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها بنجاح البديل روبرتو بيكولي.

وبات رصيد بولونيا 22 نقطة وتراجع الى المركز السادس لصالح فيورنتينا الذي حقق فوزاً كبيراً على ضيفه ساليرنيتانا بثلاثية نظيفة سجلها الأرجنتيني لوكاس بيلتران (6 من ركلة جزاء) وريكاردو سوتيل (17) وجاكومو بونافنتورا (56).

وقد يتراجع بولونيا حتى المركز الثامن لصالح أتالانتا (20 نقطة) الذي يواجه مضيفه تورينو في ختام المرحلة الاثنين.

وفي مواجهة بين فريقين يحاولان الابتعاد عن منطقة الخطر، تعادل أودينيزي مع ضيفه فيرونا 3-3 بعدما كان متقدماً بهدفين نظيفين وبعدها 3-2 حتى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يخطف البديل الفرنسي توما هنري التعادل في الوقت القاتل.

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