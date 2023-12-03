توتنهام يفرض تعادلاً قاتلاً على مانشستر سيتي وفوز جنوني لليفربول في الدوري الإنجليزي

المصدر: أ ف ب

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فرض توتنهام على مضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب التعادل الثالث توالياً وجاء بهدف قاتل 3-3 الأحد في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ما سمح لليفربول في أن يصبح ثانياً بعد فوزه الجنوني على ضيفه فولهام 4-3.

وبعد سلسلة من ثلاث هزائم متتالية لفريق كان متصدراً للترتيب مع الوصول الى المرحلة العاشرة، تنفس توتنهام ومدربه الجديد الأسترالي أنج بوستيكوغلو الصعداء بفضل السويدي ديان كولوشيفسكي الذي أدرك التعادل في الدقيقة الأخيرة من لقاء مثير ومتقلب انتهى باكتفاء حامل اللقب بتعادل ثالث توالياً.

وخاض سيتي لقاءه مع توتنهام على خلفية تعادلين على التوالي أمام تشلسي (4-4) وليفربول (1-1) ما سمح لأرسنال بالتصدر.

وبدا فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا في طريقه للعودة الى سكة الانتصارات بعدما وضعه جاك غريليش في المقدمة قبل تسع دقائق على النهاية، لكن الضيوف لم يستسلموا وخطفوا التعادل والنقطة التي جعلتهم في المركز الخامس أمام نيوكاسل.

وكما حصل معه في مبارياته الثلاث الماضية، كان توتنهام البادئ بالتسجيل عبر الكوري الجنوبي هيونغ مين سون بتسديدة من زاوية ضيقة إثر تمريرة من السويدي ديان كولوشيفسكي (6).

لكن الكوري الجنوبي تحوّل بعد أقل من ثلاث دقائق من "بطل" الى "شرير" بعدما أهدى سيتي التعادل بتحويله الكرة بركبته خطأ في شباك فريقه إثر ركلة حرة نفذها فيل فودن (8) الذي أنهى الشوط الأول لصالح فريقه بتسديدة جميلة في الشباك بعد تمريرة من الأرجنتيني خوليان ألفاريس (31).

وفي الشوط الثاني، نجح الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو في منح فريق بوستيكوغلو التعادل بكرة جميلة من مشارف المنطقة وصل إليها الحارس البرازيلي إيدرسون من دون أن يتمكن من صدها (61).

وأعتقد سيتي أنه قال الكلمة الأخيرة حين استفاد من خسارة المالي إيف بيسوما للكرة أمام منطقة جزاء فريقه لتصل الى النرويجي إرلينغ هالاند، فحولها الأخير عرضية باتجاه غريليش الذي أودعها الشباك (81)، مسجلاً هدفه الأول في الدوري الممتاز منذ 8 أبريل.

إلا أن كولوشيفسكي خطف التعادل في الدقيقة الأخيرة بكرة رأسية بعد عرضية من بيرنان جونسون في نهاية متشنجة نتيجة غضب لاعبي سيتي وغوارديولا من قرار الحكم بعدم احتساب أفضيلة اللعب لغريليش المنفرد وتفضيله ايقاف الهجمة لاحتساب خطأ لصالح هالاند.

ألكسندر أرنولد يهدي ليفربول فوزاً قاتلاً

وعلى ملعب "أنفيلد"، قاد ترنت ألكسندر-أرنولد فريقه ليفربول الى فوز جنوني قاتل على ضيفه فولهام 4-3 بتسجيله هدف النقاط الثلاث قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي.

وخرج فريق المدرب الألماني يورغن كلوب منتصراً للمرة 11 توالياً على "أنفيلد" في جميع المسابقات بعد معاناة وتخلفه قبل 10 دقائق على النهاية، رافعاً رصيده الى 31 نقطة في الوصافة بفارق نقطة أمام سيتي ونقطتين خلف أرسنال المتصدر الفائز السبت على ولفرهامبتون 2-1.

وبدأ ليفربول اللقاء بشكل جيد بعدما تقدم في الدقيقة 20 من ركلة حرة رائعة لألكسندر-أرنولد ارتدت من العارضة ومن ظهر الحارس الألماني بيرند لينو والى الشباك ليحتسب الهدف خطأ في مرماه (20)، لكن لاعبه السابق الويلزي هاري ويلسون رد سريعاً وأدرك التعادل في الدقيقة 23 بعد تمريرة من الأميركي أنتوني روبسون.

وعاد فريق كلوب ليتقدم مجدداً بهدف رائع آخر بطله الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر بتسديدة بعيدة (38)، لكن فولهام عاد الى الأجواء عبر الهولندي كيني تيتي الذي حوّل الكرة في الشباك إثر ركلة ركنية (3+45).

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 80 حين فاجأ فولهام مضيفه بهدف التقدم برأسية البديل الجامايكي بوبي دي كوردوبا-ريد، إلاّ أنّ الياباني واتارو إندو أدرك التعادل بعد دقائق معدودة على دخوله بتسديدة من خارج المنطقة (87)، قبل أن يضرب ألكسندر-أرنولد بهدف الفوز بعد دقيقة بتسديدة محكمة من مشارف المنطقة إثر معمعة أحدثها زميله البديل الهولندي كودي خابكو عقب تسديدة صدها الحارس لينو (88).

وبعد اللقاء، قال كلوب لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية "لا أعتقد أني رأيت في حياتي مباراة بهذا الكمّ من الأهداف الجميلة. لكن لأننا كنا أغبياء بعض الشيء، كنا قريبين من خسارتها..."، معتبراً أن "كرة القدم تُحسم بالتفاصيل. كنا جيدين حقاً في المباراة ولعبنا الكثير من الأشياء الجيدة لكن النتيجة كانت 2-2 بعد انتهاء الشوط الأول وبطريقة مستحقة (لفولهام)".

وتحسر الألماني على إصابة مدافعه الكاميروني جويل ماتيب الذي ترك الملعب في الدقيقة 69، قائلاً "اليوم، الشيء الوحيد الذي عكّر المباراة هو جويل ماتيب... لا تبدو الأمور جيدة وأعتقد أنه سيغيب" عن الملاعب لفترة طويلة.

وعلى "ستامفورد بريدج"، قاد الأرجنتيني إنسو فرنانديس فريقه تشلسي الى الفوز على ضيفه برايتون 3-2 بتسجيله ثنائية (17 و56 من ركلة جزاء)، في لقاء أكمله النادي اللندني بعشرة لاعبين طيلة الشوط الثاني بعد طرد قائده كونور غالاغر.

وبهذا الفوز الذي ساهم فيه ليفاي كولويل (21) فيما كان هدفا برايتون من نصيب الأرجنتين فاكوندو بوانانوتي (43) والبرازيلي جواو بدرو (2+90)، رفع تشلسي رصيده الى 19 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد برايتون عند 22 في المركز الثامن.

وبكرة رأسية، أنقذ أولي واتكنز فريقه أستون فيلا الرابع من الهزيمة الرابعة للموسم وأدرك التعادل أمام مضيفه بورنموث 2-2 في لقاء تقدم خلاله الأخير مرتين عبر الغاني أنطوان سيمينيو (10) ودومينيك سولانكي (52)، قبل أن يرد فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري عبر الجامايكي ليون بايلي (20) وواتكنز (90).

ورفع فيلا رصيده الى 29 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة خلف سيتي.

وانتهت مواجهة الديربي بين الجارين اللندنيين وست هام وكريستال بالاس بالتعادل 1-1.

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