بـ 10 لاعبين.. تشيلسي يعبر برايتون في الدوري الإنجليزي (صور)

المصدر: البيان

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حقق تشيلسي فوزاً صعباً على حساب برايتون بنتيجة 3/2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الدوري الإنجليزي، ليعود البلوز إلى نغمة الانتصارات من جديد بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام نيوكاسل يونايتد 1/4، قبل أسبوع.

افتتح تشيلسي أهداف المباراة عن طريق إنزو فرنانديز في الدقيقة 17 وهو أول أهداف اللاعب الأرجنتيني بقميص البلوز، بعد انضمامه الصيف الماضي مقابل 107 ملايين إسترليني، وأضاف وليفي كولويل الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 21، وقلص برايتون النتيجة وأحرز هدفه الأول في الدقيقة 43 عن طريق فاكوندو بونانوتي، وتعرض كونور كالاجير لاعب تشيلسي للطرد في الدقيقة 45 بعد الحصول على بطاقة صفراء ثانية، ليكمل البلوز المباراة بـ 10 لاعبين.

وفي الشوط الثاني، سجل إنزو فيرنانديز هدف تشيلسي الثالث والثاني له من ركلة جزاء، وقبل النهاية أحرز جواو بيدرو هدف لبرايتون في الدقيقة 90 لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي 2/3.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد تشيلسي 19 نقطة، في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما ظل برايتون في المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

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