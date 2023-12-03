«ريمونتادا» ليفربول أمام فولهام تقوده لوصافة الدوري الإنجليزي (فيديو)

المصدر: البيان

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حقق ليفربول فوزاً مثيراً على فولهام، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 3/4، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري الإنجليزي.

واقتنص ليفربول نقاط المباراة الثلاث، في الوقت القاتل من اللقاء، بعدما كان متأخراً في النتيجة، قبل النهاية بأقل من 10 دقائق.

افتتح ألكسندر أرنولد أهداف المباراة، وسجل الأول لليفربول في الدقيقة 20 من ركلة حرة، وتعادل هاري ويلسون لفولهام في الدقيقة 24، وأضاف ماك أليستر الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 39، وتعادل كيتي تيتي لاعب فولهام لفريقه في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 81 أحرز فولهام هدفه الثالث عن طريق بوبي ريد، ونجح واتارو إيندو في التعادل لليفربول بالدقيقة 87، وفى الدقيقة 88 أحرز ألكسندر أرنولد هدف الريدز الرابع، ليهدي فريقه 3 نقاط غالية.

ورفع ليفربول رصيد إلى 31 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، فيما ظل فولهام في المركز 14 برصيد 15 نقطة.

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