«ريمونتادا» ليفربول أمام فولهام تقوده لوصافة الدوري الإنجليزي (فيديو)
حقق ليفربول فوزاً مثيراً على فولهام، مساء اليوم الأحد، بنتيجة 3/4، ضمن منافسات الجولة 14 من بطولة الدوري الإنجليزي.
واقتنص ليفربول نقاط المباراة الثلاث، في الوقت القاتل من اللقاء، بعدما كان متأخراً في النتيجة، قبل النهاية بأقل من 10 دقائق.
افتتح ألكسندر أرنولد أهداف المباراة، وسجل الأول لليفربول في الدقيقة 20 من ركلة حرة، وتعادل هاري ويلسون لفولهام في الدقيقة 24، وأضاف ماك أليستر الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 39، وتعادل كيتي تيتي لاعب فولهام لفريقه في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.
وفي الدقيقة 81 أحرز فولهام هدفه الثالث عن طريق بوبي ريد، ونجح واتارو إيندو في التعادل لليفربول بالدقيقة 87، وفى الدقيقة 88 أحرز ألكسندر أرنولد هدف الريدز الرابع، ليهدي فريقه 3 نقاط غالية.
ورفع ليفربول رصيد إلى 31 نقطة في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن أرسنال المتصدر، فيما ظل فولهام في المركز 14 برصيد 15 نقطة.
تنفيذ رائع لركلة مباشرة من ألكساندر-أرنولد #الدوري_الإنجليزي #ليفربول_فولهام pic.twitter.com/xYmuD5qIOP— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2023
قذيفة صاروخية لا ترد من الأرجنتيني ماك أليستر#الدوري_الإنجليزي | #ليفربول_فولهام#PremierLeague pic.twitter.com/JbQb7z6GoQ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2023
بوبي ريد يسجل الثالث لفولهام#الدوري_الإنجليزي | #ليفربول_فولهام#PremierLeague pic.twitter.com/DdCbguwfVE— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2023
مباراة الأهداف الجميلة لم تنته بعد.. أرنولد يسجل الرابع لليفربول— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2023
#الدوري_الإنجليزي | #ليفربول_فولهام #PremierLeague pic.twitter.com/WPDgKhmQi2