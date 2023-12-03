قمة نارية بين أرسنال وليفربول.. نتائج قرعة دور الـ 64 بكأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: البيان

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أسفرت قرعة الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، التي أجريت اليوم الأحد، عن مواجهات نارية حيث يواجه ليفربول نظيره أرسنال، فيما يلعب مانشستر يونايتد ضد ويغان.

وتنطلق منافسات الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، 6 يناير المقبل بمشاركة 64 فريقاً، وتعد أبرز مواجهات هذا الدور كالتالي:

أرسنال × ليفربول

نيوكاسل يونايتد × سندرلاند

مانشستر يونايتد × ويجان اثلتيك

فولهام × روذرهام يونايتد

واتفورد × تشيسترفيلد

ويست هام × بريستول سيتي

بيرنلي × توتنهام

أستون فيلا × ميدلزبره

إيفرتون × كريستال بالاس

مانشستر سيتي × هدرسفيلد تاون

تشيلسي × بريستون نورث إند

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