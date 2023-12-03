عزز صدارته للدوري الفرنسي.. باريس يتغلب على لوهافر رغم النقص العددي (فيديو)
ابتعد باريس سان جيرمان المنقوص عددياً على مدى 80 دقيقة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، بعد الفوز على مضيفه لوهافر 0/2، اليوم الأحد، بالجولة 14 من عمر الدوري الفرنسي.
ولعب باريس سان جيرمان بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 10 بعد طرد حارسه الإيطالي جيانلويجي دوناروما، فدخل مكانه الإسباني أرناو تيناس (22 عاماً) الذي قدم مباراة ممتازة جعلت رفاقه يحتفلون به بعد الفوز، في ظهوره الأول مع باريس.
وسجل أهداف باريس نجمه كيليان مبابي في الدقيقة 23، والبرتغالي فيتينيا في الدقيقة 89.
ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 33 نقطة، مستغلاً الخسارة الأولى لنيس هذا الموسم أمام نانت 0/1، أمس السبت.
وتعرض الإسباني فابيان رويس لاعب باريس سان جيرمان للإصابة في كتفه وخلال معالجته خارج أرضية الملعب تعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.
مبابي يصل أولا إلى مرمى لوهافر #الدوري_الفرنسي #لوهافر_سان_جيرمان pic.twitter.com/o9Vkg9LVIK— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2023
فيتينها يضاعف النتيجة لسان جيرمان #الدوري_الفرنسي #لوهافر_سان_جيرمان pic.twitter.com/u4fc5yGfX1— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 3, 2023