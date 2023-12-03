الدوري الفرنسي.. نانت يعلن في بيان رسمي تعرض أحد مشجعيه للقتل العمد

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي نانت الفرنسي، تعرض أحد مشجعيه للقتل العمد، قبل مواجهة نيس في الدوري الفرنسي، أمس السبت.

ونشر نانت بيانًا رسمياً، جاء فيه: "يشعر نادي نانت بالحزن بعدما علمنا أن أحد مشجعي الفريق تعرض للقتل قبل مواجهة السبت ضد نيس، بالقرب من ملعب لا بوجوار"

وأضاف: "انهار الشاب البالغ من العمر 31 عامًا وأصيب في ظهره، ورغم تدخل خدمات الطوارئ إلا إنه لم يتم إنقاذ المشجع".

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة قامت بفتح تحقيق في جريمة القتل العمد، وهناك العديد من التحقيقات التي تجرى حالياً مع شهود عيان.

وأتم نانت بيانه، قائلاً: "لا يسع النادي إلا أن يعرب عن أسفه على فقدان حياة شخص في مثل هذه الظروف".

وكانت سيارات تحمل جماهير نيس تعرضت لهجوم من قبل جماهير نانت، بحسب ما أكد مكتب الادعاء العام في نانت اليوم الأحد، مشيراً إلى أن فحوصات الطب الشرعي الأولية، أظهرت أن الضحية تعرض لجرح في ظهره، ومن الممكن أن يكون قد حدث ذلك عبر الطعن بسلاح أبيض.

وكتبت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا عبر منصة "إكس": "إنه ألم هائل" مؤكدة تعاطفها مع عائلة وأصدقاء الفقيد.

وكان نانت ألحق الخسارة الأولى بنيس هذا الموسم بفوزه عليه 0/1، بالجولة 14 من عمر الدوري الفرنسي.

وتجمد رصيد نيس عند 29 نقطة مقابل 30 لباريس سان جيرمان صاحب الصدارة.

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