مواجهة نارية مع إسبانيا.. موعد مباريات منتخب إيطاليا في يورو 2024

المصدر: البيان

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أسفرت قرعة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، التي أُجريت مساء أمس السبت، عن مجموعة نارية تضم 3 منتخبات من كبار أوروبا، هي إسبانيا، وإيطاليا، وكرواتيا، بالإضافة إلى ألبانيا.

ويبدأ منتخب إيطاليا حملة الدفاع عن لقبه أمام نظيره الألباني، 15 يونيو المقبل، ويخوض الأزوري بعدها مواجهة نارية مع إسبانيا، يوم 20 من نفس الشهر، ويختتم مباريات المجموعات بلقاء كرواتيا 24 يونيو.

وكان منتخب إيطاليا تغلب على نظيره الإسباني في نصف نهائي النسخة الماضية من البطولة الأوروبية بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1.

يذكر أن بطولة يورو 2024 ستستضيفها ألمانيا، في الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو المقبل.

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