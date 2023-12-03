بعد هدية توني كروس.. إبراهيم دياز: كان علي تنظيف حذائه (صور)

المصدر: البيان

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تحدث إبراهيم دياز نجم ريال مدريد، عن هدفه في شباك غرناطة، خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، وانتهت بفوز الميرنغي 0/2، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر الدوري الإسباني.

وقال دياز في تصريحات لقناة ريال مدريد عن صناعة توني كروس لهدفه: "يرى ما لا يراه أي لاعب آخر في الملعب، تمريراته مذهلة".

وتابع: "في التدريبات نرى ما هو قادر عليه بالفعل، لذلك كان علي أن أقوم بتنظيف حذائه"، في إشارة إلى طريقة الاحتفال بالهدف التي قام بها الثنائي.

وأكمل دياز، قائلاً: "حققنا انتصاراً عظيماً، ضغطنا من أجل التسجيل، ولعبنا بطريقتنا، كانت مباراة مثالية وسيطرنا على مجريات اللعب، ولم يخلق الخصم أي فرص، تقريباً لم يسددوا علينا أي كرة".

وأتم دياز حديثه، قائلاً: "ركزنا بشكل كبير طوال المباراة، وهذا هو نتاج عمل الفريق بأكمله".

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