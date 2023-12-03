اختراع أمريكي يحافظ لريال مدريد على خدمات بيلينغهام

المصدر: البيان

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مازال النجم الإنجليزي الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد، يعاني من آلاف في الكتف بسبب انزلاقه، وهي الإصابة التي تعرض لها قبل فترة التوقف الدولي الأخيرة، وحصل بعدها على راحة لعدة أسابيع قبل العودة إلى خوض المباريات من جديد مع الميرنغي.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، فإن بيلينغهام ما زال يعاني من آلام موضع الإصابة، مشيرة إلى أن الجهاز الطبي لريال مدريد دائماً ما يمنحه تعليمات بالحذر أثناء الالتحام سواء في التدريبات أو المباريات.

وأشارت الصحيفة الإنجليزية، إلى أن بيلينغهام يحتاج لإجراء عملية جراحية قد تبعده عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل، إلا إنه يعتمد حالياً على اختراع أمريكي لمساعدته على خوض المباريات مع ريال مدريد بشكل طبيعي، ولو مؤقتاً.

وقالت الصحيفة، إن الاختراع يتمثل فيه "واقي كتف" مستورد من دوري كرة القدم الأمريكية، يستخدمه اللاعبون هناك لحمايتهم أثناء خوض مباريات هذه اللعبة، المعروف عنها الالتحامات العنيفة.

وأكدت الصحيفة، أن هناك لاعبين من الدوري الإنجليزي يستخدمون نفس الواقي، لحماية أجسادهم خلال المباريات وتجنب التعرض لإصابات البالغة.

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