هالاند يستقر على موعد انضمامه إلى ريال مدريد

المصدر: البيان

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شهدت الفترة الماضية، ارتباط اسم النرويجي آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، بالرحيل إلى صفوف ريال مدريد، استغلالاً لوجود شرط جزائي في عقده مع النادي الإنجليزي، يسمح له بالرحيل الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، هناك بعض المقربين من هالاند، أكدوا أن اللاعب ينوي الانضمام إلى صفوف ريال مدريد بالفعل، لكن ذلك سيحدث في صيف 2025، وليس بنهاية الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة، أن هالاند يرى أنه من المبكر الرحيل عن مانشستر سيتي بعد نهاية الموسم الحالي، خاصة أن الشرط الجزائي المطلوب لرحيله في ذلك الوقت سيكون مقدر 250 مليون يورو، إلا إنه سينخفض في صيف الموسم الذي يليه، لكن الصحيفة لم توضح القيمة تحديداً.

وكانت وكيلة هالاند رافائيلا بيمينتا، زادت من حالة الجدل المثارة حول إمكانية انتقال اللاعب الشاب إلى ريال مدريد في المستقبل، حيث أجابت عندما سئلت عن إمكانية إتمام الصفقة، قائلة: "هالاند سيد مصيره دائماً، سيفعل ما هو جيد له ولناديه، وعندما يكون الجميع منفتحاً لإحداث التغيير، سيحدث ذلك".

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