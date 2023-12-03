ميسي يترك الباب مفتوحاً أمام مشاركته في مونديال 2026

المصدر: بوينس آيرس - أ ف ب

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لم يستبعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مشاركته في مونديال 2026 في كرة القدم، قائلاً إنه يرغب في ذلك «أكثر من أي وقت مضى»، لكنه أقرّ أن «الأمر سيكون صعباً من الناحية الواقعية».

وفي حين يتعرّض اللاعب الموهوب لوابل من الأسئلة حيال مشاركته في المونديال المقرّر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أعاد ميسي التأكيد أن «الشيء الوحيد الذي أفكر فيه راهناً هو الوصول إلى كوبا أمريكا» في يونيو ويوليو المقبلين في الولايات المتحدة.

وأضاف قائد المنتخب الأرجنتيني الذي أحرز لقبه العالمي الأول في مونديال قطر 2022، بعد مسيرة زاخرة مع برشلونة الإسباني: «بعد ذلك، سيحدّد الوقت مشاركتي من عدمها، سأكون بعمر 39 عاماً، وهو عمر لا يسمح في العادة بالمشاركة في كأس العالم».

وأردف اللاعب المحترف راهناً في نادي إنتر ميامي الأمريكي: «قلت سابقاً إنني لا أفكر بالوجود هناك، وبدا الأمر أنني سأعتزل بعد المونديال الأخير، لكن الأمر مختلف تماماً، أريد اللعب هناك أكثر من أي وقت مضى».

وهذا أوضح إعلان نوايا من ميسي برغبة المشاركة في الحدث العالمي المقبل؛ إذ منذ إحرازه لقب 2022، كرّر ميسي صاحب الـ36 عاماً أنه سيبقى مع المنتخب بحسب وضعه الراهن من دون التفكير كثيراً في المستقبل.

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