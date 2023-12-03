جراحة ناجحة للسنغالي بونا سار مدافع «البافاري»   

المصدر: ميونيخ - أ ف ب

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خضع السنغالي بونا سار مدافع بايرن ميونيخ الألماني لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، بحسب ما أعلن ناديه البافاري أمس، ما سيبعده عدة أشهر عن الملاعب.

ووصل اللاعب البالغ 31 عاماً إلى بافاريا مطلع أكتوبر 2020 من مرسيليا الفرنسي، ويمتد عقده مع بايرن حتى 30 يونيو المقبل. وفي ثلاثة مواسم ونصف الموسم مع بايرن، لم يخض سوى 33 مباراة مع وقت محدود في أرض الملعب، كما عانى دوماً من الإصابات وخضع لجراحة بركبته اليسرى الموسم الماضي.

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