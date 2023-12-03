تلقى الخسارة الثانية في دوري أبطال أفريقيا ..النجم الساحلي يسقط على ملعبه أمام بترو أتليتيكو
ت + ت - الحجم الطبيعي
تلقى النجم الساحلي التونسي خسارته الثانية في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة صفر /1، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية.
وكان النجم الساحلي قد خسر في الجولة الأولى أمام الترجي صفر /2، فيما حقق بيترو أتلتيكو فوزه الثاني على التوالي بعدما تغلب في الجولة الأولى على الهلال السوداني 1 / صفر.
وسجل أليكساندري جويديس هدفا الفريق الأنجولي في الدقيقتين الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و67.