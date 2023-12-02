نتائج قرعة يورو 2024.. ثلاثي كبار أوروبا في مجموعة نارية

المصدر: البيان

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أسفرت قرعة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي أجريت مساء اليوم السبت، عن وقوع منتخب إيطاليا في مجموعة نارية، تضم إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.

وجاء منتخب ألمانيا (البلد المضيف) في المجموعة الأولى بجوار اسكتلندا والمجر وسويسرا.

وضمت المجموعة الثالثة، منتخبات إنجلترا والدنمارك وصربيا وسلوفينيا.

ووقع منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة بجوار هولندا والنمسا والفائز من ملحق المسار الأول، أما منتخب بلجيكا جاء في مجموعة سهلة بجوار سلوفاكيا ورومانيا والفائز من ملحق المسار الثاني.

وضمت المجموعة السادسة، منتخب البرتغال رفقة تركيا والتشيك والفائز من ملحق المسار الثالث.

وتستضيف ألمانيا كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، في الصيف المقبل، للمرة الثانية في تاريخها، بعد نسخة 1988 التي فازت هولندا بلقبها.

نتائج قرعة يورو 2024

المجموعة الأولى: ألمانيا- اسكتلندا - المجر - سويسرا

المجموعة الثانية: إسبانيا -كرواتيا - إيطاليا - ألبانيا

المجموعة الثالثة: سلوفينيا - الدنمارك - صربيا - إنجلترا.

المجموعة الرابعة: الفائز من الملحق - هولندا - النمسا - فرنسا

المجموعة الخامسة: بلجيكا - سلوفاكيا - رومانيا - الفائز من الملحق

المجموعة السادسة: تركيا – الفائز من الملحق - البرتغال- التشيك

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