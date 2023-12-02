أرسنال يعبر وولفرهامبتون ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي (فيديو)
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عزز أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي، عقب فوزه على ضيفه وولفرهامبتون 2 -1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر البريميرليغ.
وتقدم أرسنال في الدقيقة 6 عن طريق بوكايو ساكا، قبل أن يضيف مارتن أوديغارد الهدف الثاني في الدقيقة 13، وفي الدقيقة 86 سجل ماتيوس كونيا هدف وولفرهامبتون الوحيد.
ورفع أرسنال رصيده إلى 33 نقطة في المركز الأول، بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الذي يلعب يوم الأحد مع توتنهام.
وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 15 نقطة في المركز 13.
أوديغارد يُهدي آرسنال الهدف الثاني بعد هجمة منظّمة رائعة #الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/J8hhdyy51y— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 2, 2023
كونيا يسجل الهدف الأول لوولفرهامبتون ويقلص الفارق#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/yO4nQJrTRt— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 2, 2023