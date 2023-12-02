انقلاب داخل مانشستر يونايتد بسبب «وجبات الدجاج»

المصدر: البيان

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خضعت إدارة نادي مانشستر يونايتد للتحقيق، بسبب تعرض بعض الأشخاص للمرض، عقب تناولهم وجبة دجاج بملعب أولد ترافورد.

وبحسب صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد يجري تحقيقاً داخلياً، بعدما زعم العديد من الأشخاص الذين حضروا حدثاً في معقل الفريق، إصابتهم بالمرض إزاء تناولهم وجبة دجاج نيئ.

ويشير التقرير إلى أن الحدث أقيم في ملعب النادي قبل بضعة أشهر، لكنه لم يكشف بعد عن طبيعة هذا الحدث.

وفتح التحقيق لمعرفة ما إذا كانت الأعراض التي أصابت الضيوف مرتبطة بما تناولوه في أولد ترافورد آنذاك، أم جاء من مصدر آخر.

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