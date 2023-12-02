أول هزيمة منذ 16 مباراة متتالية.. مازيمبي يكسر صمود صن داونز

المصدر: ألبيان

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حقق مازيمبي الكونغولي فوزاً صعباً على حساب صن داونز، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب الأول، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جاءت نتيجة الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم الضغط الكبير الذي فرضه صن داونز منذ بداية اللقاء، وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 60 عن طريق غلودي ليكونزا، بعد عرضية سحرية حولها اللاعب بضربة رأس داخل المرمى، ليتقدم لأصحاب الأرض.

وألغى الحكم المغربي رضوان جيد، هدفاً لصالح صن داونز بداعي التسلل.

وتلقى صن داونز، أول هزيمة في دوري أبطال إفريقيا منذ 16 مباراة متتالية، تحديداً منذ خسارته في النسخة قبل الماضية أمام بيترو أتلتيكو الأنغولي بنتيجة 1/2، 16 أبريل 2021.

ورفع مازيمبي رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، متساوياً مع صن داونز المتصدر بنفس الرصيد، وبيراميدز المصري الوصيف بنفس الرصيد أيضاً، فيما يتذيل نواذيبو الموريتاني الترتيب بدون نقاط.

وتعتبر هذه النتيجة فرصة ذهبية لبيراميدز لتصدر المجموعة، حال تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهته مع نواذيبو الموريتاني، التي تقام الليلة.

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