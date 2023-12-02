للمرة الأولى في تاريخ «المانشافت».. ألمانيا تتوج بمونديال الناشئين على حساب فرنسا

المصدر: البيان

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توج منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، التي استضافتها إندونيسيا، للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه اليوم السبت على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح 3/4، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الماكينات بهدف سجله باريس برنر من ضربة جزاء في الدقيقة 29، ثم أضاف نوح درويش الهدف الثاني لألمانيا في الدقيقة 50، وبعدها بثلاث دقائق رد سايمون بوابري بهدف لديوك فرنسا، وتكفل ماتيس اموجو بتسجيل هدف التعادل القاتل قبل خمس دقائق من النهاية.

ولعب منتخب ألمانيا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 لطرد وينرز أوساوي، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ويعد هذا هو النهائي الثاني في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1985 الذي يجرى بين منتخبين أوروبيين، بعد نسخة عام 2017، التي جرت بالهند وجمعت المباراة النهائية حينها بين إنجلترا وإسبانيا.

وحصد المنتخب الألماني اللقب للمرة الأولى في ثاني ظهور له بنهائي مونديال الناشئين.

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