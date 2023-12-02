ليست خسارة مونديال 2006.. زيدان يكشف عن اللحظة الأسوأ له مع كرة القدم

المصدر: البيان

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استعاد زين الدين زيدان نجم منتخب فرنسا السابق، ذكرياته مع كرة القدم، في أحدث ظهور إعلامي له، وقام بتسليط الضوء على اللحظة الأفضل والأسوأ في مسيرته.

وقال زيدان، خلال ظهوره ببرنامج "The SKWEEK Show" الذي يقدمه توني باركر: "البرازيلي رونالدو هو أكثر لاعب مهاري لعبت إلى جواره، يمكن وضعه في أي مكان تريده في أرض الملعب".

وعن أفضل وأسوأ لحظة في مسيرته، قال زيدان: "التتويج بمونديال 1998، تلك اللحظة هي أفضل شعور حظيت به في مسيرتي، أما الأسوأ كانت هبوط نادي كان للدرجة الأقل"، علماً بأن زيدان لعب لهذا النادي خلال الفترة من 1989 وحتى 1992.

وأكد زيدان أنه لم يرغب في التوجه لمجال التدريب عقب الاعتزال، حيث قال: "لا أفضل الكاميرات والأضواء، أفضل التواجد في المكتب والتحدث مع اللاعبين، قبل أن يتحول التدريب إلى شغف بالنسبة لي".

وعن الفارق بين اللاعب والمدرب، قال زيزو: "هناك فارق كبير، كلاعب تنظر إلى نفسك دون الاهتمام بشكل كبير بالفريق، الأمر يتعلق بما قدمته في مسيرتك، ولكن كمدرب عليك الاعتناء بمجموعة من 27 فرداً على الأقل".

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