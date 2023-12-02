ميسي: أنا لست شريراً.. وأصبحت محبوباً في الأرجنتين بنسبة 100%

المصدر: البيان

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رد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على الانتقادات التي كان يتعرض لها وزملائه من اللاعبين في الأرجنتين، بسبب تأخر تتويجهم بلقب كأس العالم، قبل أن ينجحوا خلال النسخة الماضية في الظفر باللقب.

وقال ميسي خلال ظهوره في فيلم وثائقي يخلد الذكرى السنوية الأولى لتتويج الأرجنتين بلقب مونديال 2022: "كان النقاد في الأرجنتين غير عادلين تجاه جيل من اللاعبين، قالوا الكثير من الأشياء السيئة عني، أنا لست شريراً".

وتابع: "أشعر بأن التتويج بلقب المونديال انتصار بالنسبة لي، نجحت في تغيير هذه الحالة، وفزت بقلوب الأرجنتينيين، اليوم أستطيع القول إن 95% أو 100% من شعب الأرجنتين يحبني، وهذا شعور جميل".

وعن مشاركته في مونديال 2026، قال ميسي: "أرغب في ذلك أكثر من أي وقت مضى، لكني أقر بأن الأمر سيكون صعباً من الناحية الواقعية".

وبرر ميسي قرار انتقاله إلى الدوري الأمريكي عبر بوابة نادي إنتر ميامي، قائلاً: "مستوى لعبي قد يتأثر بالانتقال إلى الدوري الأمريكي، قلت عدة مرات، أنني سأحاول دائماً التنافس إلى أقصى حد، وأنا أول من يعرف متى يمكنني أن أكون مع الأرجنتين ومتى لا أستطيع ذلك".

وتابع: "أدرك أيضاً أنني ذهبت إلى دوري أقل على مستوى التنافسية، لكن الكثير من الأمور تحدث لأسباب شخصية، بعد معاناة لعدة سنوات، اليوم عندما نعيش لحظة خاصة لم أشهدها من قبل، أريد أن أستمتع بها على أكمل وجه، أشعر أنني في حالة جيدة داخل مجموعة متحدة للغاية من اللاعبين، والأجواء صحية جداً".

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