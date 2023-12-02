الدوري الألماني.. إلغاء مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين

المصدر: البيان

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تقرر إلغاء مباراة بايرن ميونخ ونظيره يونيون برلين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر الدوري الألماني، بحسب بيان صادر من نادي يونيون برلين، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح يونيون برلين في بيانه، إن رابطة البوندسليغا اتخذت قراراً وألغت المباراة، لتفادي المخاطرة بأمن الجميع.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الثلوج تتساقط بكثافة في ميونخ، مما أثر على حالة ملعب أليانز أرينا، الذي اكتسى بالجليد في الساعات الماضية.

وتسببت الأحوال الجوية بميونخ، في تعطيل وسائل النقل العام فضلاً عن تأثر حركة السكك الحديدية، بالإضافة إلى إلغاء 320 رحلة طيران من أصل 760 كان مقرراً لها اليوم.

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