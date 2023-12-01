الهلال السوداني يفاجئ الترجي التونسي بثلاثية في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: وكالات

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فاز الهلال السوداني على ضيفه الترجي التونسي 3 /1، اليوم الجمعة، في المباراة التي أقيمت بينهما بالملعب الوطني في دار السلام عاصمة تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ونجح الهلال في تحقيق أول ثلاث نقاط له في المجموعة، بعدما خسر أمام بيترو أتلتيكو الأنجولي بهدف نظيف في الجولة الأولى، فيما فشل الترجي في تحقيق الفوز الثاني بعدما فاز في الجولة الماضية على مواطنه النجم الساحلي بهدفين دون رد.

وتقدم الهلال في الدقيقة الثامنة بهدف عكسي لياسين مرياح لاعب الترجي، قبل أن يضيف محمد يوسف الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 59 سجل كيبا سوي هدف تقليص الفارق للترجي، لكن عبده ندياي سجل الهدف الثالث للفريق السوداني في الدقيقة 78.

وبدأ الهلال المباراة بقوة، وضغط على منافسه بغرض تسجيل هدف مبكر في شباكه، فيما غلب الحذر على أداء الترجي في الدقائق الأولى للمباراة.

وفي الدقيقة الثامنة، سجل الهلال هدفه الأول عن طريق ياسين مرياح مدافع الترجي، الذي وضع الكرة بالخطأ في مرمى فريقه بعد كرة عرضية من محمد يوسف لاعب الهلال.

وبعد الهدف أصبح الهلال الأكثر سيطرة واستحواذا على الكرة، وهدد مرمى أمان الله ماميش حارس الترجي في أكثر من مناسبة.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للهلال في الدقيقة 15 بعد عرقلة تعرض لها مهاجم الهلال داخل منطقة الجزاء من ماميش، ليترجمها محمد يوسف في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

ورغم تلقيه هدفين في شباكه في أول ربع ساعة من المباراة، إلا أن الترجي حاول تسجيل هدف تقليص الفارق، وتحرك هجومه بقيادة محمد بن حمودة، وعلى الجهة اليمنى يان ساسي وعلى الجهة اليسرى حسام الدين غشة، غير أن ذلك لم يحدث الفارق لينتهي الشوط الأول بتقدم الهلال 2 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، تحسن أداء الترجي ودخل كيبا سوي وأسامة بن قرة بدلا من محمد دربالي ومحمد علي بن حمودة على الترتيب.

وفي الدقيقة 59 سجل الترجي هدف تقليص الفارق عن طريق كيبا سوي، الذي تابع تسديدة زميله حسام تقا ليضع الكرة في الشباك مسجلا الهدف الوحيد للفريق التونسي.

وكان الترجي الطرف الأفضل بعد تسجيله الهدف، لكن الهلال سرعان ما نجح في العودة للاستحواذ على الكرة مجددا، وحاول في أكثر من مناسبة تسجيل الهدف الثالث في شباك ماميش.

وأسفر ضغط الهلال عن تسجيله الهدف الثالث عن طريق عبده ندياي، الذي أنهى الكرة في الشباك بعد هجمة منظمة من جانب زملائه في الدقيقة 78.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، محاولات عدة من جانب الترجي من أجل تسجيل هدف ثان والعودة في المباراة، لكن الهلال نجح في الحفاظ على تقدمه، حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوزه 3 /1.

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